Vols avec effraction : Le gang des quartiers huppés arrêté La Division des investigations criminelle (Dic) a mis fin aux agissements d’un gang qui opérait dans des quartiers huppés de Dakar, selon le commissaire de police Ousmane Ndao, chef de la brigade des affaires criminelles de la Dic, qui s’exprimait sur Zik Fm.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Avril 2019 à 12:19 | | 0 commentaire(s)|

D. P., M. S. F. et M. S., respectivement 65 ans, 51 ans et 39 ans, constituait un trio infernal qui t dans le vol avec effraction de bijoux en or. Ils se présentaient à l’avance dans les maisons ciblées comme réparateurs de climatiseurs. Ils ont été interpellés chez eux, à Thiès, en possession de divers objets dont des téléphones portables, des téléviseurs et de l'or.

