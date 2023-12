Volume des communications émises par la téléphonie mobile : Plus de 9,62 milliards de minutes émises au 3e trimestre 2023

La même source informe que l’usage moyen mensuel est de 151 minutes au mois de juillet 2023. Les consommations moyennes mensuelles des mois d’aout et de septembre 2023, s’établissent respectivement à 148 minutes et 136 minutes de communications par client.



Le trafic on-net représente environ 74,32% du trafic émis à partir des réseaux de téléphonie mobile, en baisse de 1,05 points par rapport au trimestre précédent. La part du trafic off-net national est en hausse de 1,08 point au cours de ce trimestre et représente 25,11%. La part du trafic sortant vers l’international est estimée à 0,28% du trafic total sortant des réseaux de téléphonie mobile au cours du trimestre, et la part du trafic acheminé sur les réseaux de téléphonie fixe représente 0,14%. Le trafic sortant vers les numéros spéciaux représente 0,15%

Le trafic Sms est estimé à 537 millions d’unités au cours de ce trimestre contre 532 millions d’unités le trimestre précédent, soit une hausse de 0,93%. L’usage moyen mensuel des Sms suit la tendance du trafic Sms sortant. Il est en moyenne de huit (8) Sms par client par mois au cours du troisième trimestre 2023.

