Voyage à l’extérieur du pays durant le mois de décembre: Interdiction faite à tous les ministres et à leurs adjoints Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Décembre 2021 à 09:45 | | 0 commentaire(s)|

Le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a, avec effet immédiat, interdit à tous les ministres et à leurs adjoints, de voyager à l’extérieur du pays pendant un mois durant ce mois de décembre.



La mesure d’interdiction de voyage n’est pas motivée mais elle semble être liée aux développements qui entourent l’adoption controversée du budget d’exercice 2022. Les ministres et ministres adjoints du gouvernement sont obligés de surseoir à tout voyage en ce mois de décembre s’ils en avaient programmé.



Même si la décision ne semble pas être motivée, des sources proches du palais présidentiel renseigne que le président Addo souhaite que tous les députés du NPP soient présents au pays lorsque le parlement commencera la mise en œuvre des prévisions budgétaires. Vu que la plupart des ministres nommés au gouvernement sont, de tradition, des députés.



Rewmi

