Voyage en Mauritanie: Le Président Macky Sall a « inauguré » le nouvel avion de commandement Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juillet 2021 à 23:41 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Macky Sall, en compagnie de la première dame Marieme Sall, est arrivé lundi soir à Nouakchott dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail de deux jours en Mauritanie. Selon une note du Palais présidentiel, le chef de l’Etat et son épouse ont été accueillis à leur arrivée à l’Aéroport international de Nouakchott -Oumtounsy par le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et la première dame, Mariem Vadel Dah. À noter que Macky Sall a voyagé, pour la première fois, à bord du nouvel avion de commandement baptisé « Langue de barbarie ».



Source : Le Président Macky Sall, en compagnie de la première dame Marieme Sall, est arrivé lundi soir à Nouakchott dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail de deux jours en Mauritanie. Selon une note du Palais présidentiel, le chef de l’Etat et son épouse ont été accueillis à leur arrivée à l’Aéroport international de […]Source : http://lesoleil.sn/voyage-en-mauritanie-le-preside...

Accueil Envoyer à un ami Partager