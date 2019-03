WARI- Actionnaires de SCI KM : Chaque enfant de Kabirou pèse au moins 1,8 millions d’euros

Il s’agit de Marie Emma Keza M’BODJE, étudiante, demeurant à MADRID. Célibataire de nationalité française, née à DAKAR le 21 septembre 1996. Suivie de Kysma Georges Karim M’BODJE, étudiant, demeurant à Montréal, Canada. Célibataire de nationalité Française, né à DAKAR, le 26 juin 1998.



Ensuite Mohamed Kébir Nadjirou, Alexandre M’BODJE, collégien, demeurant et né à DAKAR le 23 août 2003. Et, Karla Mwende Edith M’BODJE. « Fait amusant, Tous les noms de ses enfants commencent par “K”. Donc, les initiales de tous sont KM, tout comme leur père. »



Keza et Kysma vivent séparément de leurs parents. Mais, ils reçoivent des allocations mensuelles de Kabirou, par l’intermédiaire de la société “SMARTWORLDS” déjà connue. « Tout récemment, tous les quatre enfants sont devenus actionnaires de SCI KM, société française qui possède le nouveau Penthouse de Kabirou à Paris. Avec le prix de Penthouse de 7 200 000 euros, chaque enfant vaut maintenant au moins 1,8 millions d’euros. »

















La rédaction de Leral