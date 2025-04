WAXTU CHINE - Technologie et tourisme senior : L'exosquelette révolutionne la mobilité (Version wolof) Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Avril 2025 à 15:20 | | 0 commentaire(s)| Comment permettre aux personnes âgées, de randonner sans limites ? Une start-up innovante de Shenzhen a trouvé une réponse prometteuse : des exosquelettes robotiques. Ma Jiaying, présentatrice de la chaîne CGTN Français, a interviewé le PDG de Kenqing Technology, Yu Yunbo, sur cette innovation, qui vise à faire face au défi du vieillissement. Au zoo de Shenzhen, l'entreprise a invité des retraités à essayer ses exosquelettes qui offrent un confort accru et une liberté de mouvement retrouvée et a reçu des retours très positifs. Si vous êtes curieux de savoir comment la Chine réinvente l'avenir des seniors, regardez notre reportage vidéo pour tout savoir.





