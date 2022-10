WIMS: Quand le secteur minier veut un cadre de concertation nationale

Women In Mining Sénégal (WIM ) a organisé la deuxième phase de construction de l’indice genre pilote dans le secteur minier à Kédougou ce mercredi 19 octobre dans un hôtel de la place. C’est un atelier de mise en place d’un cadre de concertation nationale, de partage et de validation de la méthodologie et des outils. Ainsi cet atelier vise à poursuivre l’approche d’un dialogue équilibré entre parties prenantes permettant de partager et valider la méthodologie de mise en œuvre dans le cadre de la phase pilote dans la région de Kédougou à travers une approche inclusive et participative.