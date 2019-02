Wade attendu à Touba, Tivaouane et Ndiassane

Me Abdoulaye Wade est attendu à Touba ce vendredi 08 février 2019. L’ancien Président va rendre visite au Khalif Général des Mouride Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké et assister à la prière du vendredi. En fin d’après-midi, il se rendra à Tiouaone puis à Ndiassane avant de rentrer à Dakar le même jour.



