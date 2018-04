Wade encore et toujours aphone

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Avril 2018

Mais qu’est- ce qui se passe ? Depuis que le parrainage fait débat sur la place publique, on n’a pas entendu une seule fois Me Abdoulaye Wade donner sa position. Le Pape du Sopi, qui suit pourtant de très près l’actualité politique sénégalaise et qui ne manque jamais de se prononcer est resté aphone depuis lors.



Qu’est-ce à dire ? Est-ce qu’il cautionne le parrainage ? Notre langue au chat. Son parti, le Pds, est certes dans le front de l’opposition, mais il n’était pas très actif dans la bataille du 19 avril. A part le groupe parlementaire, qui s’est beaucoup engagé avec Me Madické Niang, Toussaint Manga et « l’Italienne » Mame Diarra Fam, les autres responsables n’étaient pas visibles le 19 avril. Même Oumar Sarr ne s’est pas beaucoup engagé dans le combat. Ce sont les leaders des autres formations qui ont été les plus en vue. Et pourtant, d’habitude, c’est le Pds qui menait la bataille.









Les Echos

