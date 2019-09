« Wade sera bel et bien présent ce vendredi à Massalikul Djinane » (Mayoro Faye)

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Septembre 2019 à 10:34 | | 0 commentaire(s)|



Le président Abdoulaye Wade rend visite au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, ce mercredi 25 septembre 2019 à partir de 16 heures 30 à la Résidence Khadimou Rassoul de Colobane. Ce déplacement à quelques jours de l’inauguration ce vendredi de la mosquée de Massalikul Djinane suscite des commentaires. Selon le quotidien « Le Témoin », des informations font état que Me Wade profitera de l’occasion de sa rencontre avec le guide religieux mouride pour annoncer son absence de la cérémonie.

Contacté, Mayoro Faye, le chargé de communication du PDS déclaré que la visite d’un talibé, en l’occurrence Me Wade, à son marabout Serigne Mountakha Mbacké n’a rien à voir avec l’événement du vendredi. « On ne saurait comprendre que le président Wade qui se rend fréquemment à Touba pour rendre visite au marabout puisse rester sur chez lui alors que son guide religieux effectue un séjour à Dakar depuis une semaine. C’est une aberration. C’est seulement dans l’ordre normal des choses que Me Wade puisse rendre visite ce mercredi à son marabout » fulmine Mayoro Faye au téléphone. Le chargé de la communication du Pds insiste pour dire que le président Wade sera bel et bien présent ce vendredi à Massalikul Djinane. Mayoro Faye de rappeler que le 17 septembre dernier, le khalife général des Mourides avait envoyé une délégation chez le président Abdoulaye Wade en prélude à l'inauguration de la mosquée Massalikoul Jinaane de Dakar. Cette délégation était conduite par son frère cadet, Serigne Issakha Mbacké, accompagné par El Hadji Mbackyou Faye, et l'Imam Cheik Balla Guèye. But du déplacement : remettre une invitation spéciale à l’ancien chef de l’Etat. Mayoro révèle d’ailleurs qu’à cette occasion, la délégation avait remis à Me Wade de nombreuses cartes d’invitation à charge pour ce dernier d’inviter qui il veut à la cérémonie d’inauguration.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos