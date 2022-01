Wakhinane: De billets noirs et des bouteilles de mercure, saisis

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Janvier 2022 à 09:50

La police a effectué hier jeudi matin, une grosse prise de faux billets. D’après "Libération", les policiers ont mis la main sur 1 295 coupures de billets noirs en format de 50 dollars et 350 en format de 50 euros.



La saisie a été effectuée à Wakhinane. Plusieurs bouteilles de mercure, destinées au lavage de billets noirs sont retrouvées, lors d’une perquisition chez le mis en cause principal.



Ce dernier et ses deux complices ont été arrêtés à l’Unité 26 des Parcelles Assainies et à Ouest Foire.



Ousmane Wade