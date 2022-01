Waladé: Le député de la Diaspora, Seybatou Aw accusé de menaces et d'intimidations Le député de la Diaspora et homme d'affaires vivant en Côte d'Ivoire, Seybatou Aw, candidat malheureux aux élections locales du 23 janvier 2022 dernier, défraie la chronique. Selon une frange de la population de Walaldé où il voulait devenir maire, il ferait dans les menaces et intimidations.

Après bien des actions dans le social dans la localité, cela n'a pas peut-être pas suffi aux populations qui n'ont pas voté pour lui.



A en croire notre source, "il menace par tous les moyens le commandant de brigade qui a contré toutes ses actions malveillantes et contrôle bien toute l'Île A Morphil, à la satisfaction de la population.



A l'en croire, il a interdit plusieurs personnes qui n'étaient pas de son bord à voter. "Il sème la terreur dans le Nord", dit-elle.



Pou rappel, Seybatou Aw est député de la Diaspora et vit en Côte d'ivoire et est de la coalition Benno Bokk Yakaar.

