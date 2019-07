Waly Seck, forcément coupable ! Pensait-il que son tee-shirt à l’effigie des homosexuels, lesbiennes et autres transgenres, arboré vendredi dernier, alors qu’il était invité dans une fan zone, allait passer inaperçu, que Waly Seck a eu tout faux.

Cette tunique aux couleurs arc-en-ciel, bien perçantes, a tapé dans l’œil de tous les Sénégalais. Faut-il le relever, ce vendredi 5 juillet 2019, se commémorait la Journée mondiale dédiée aux homosexuels. Le symbole est quand même fort !



Et fut-il le fait du hasard, cette étourderie de Waly Seck, s’il en était une, serait impardonnable. Quand on se réclame star à l’international, le minimum c’est d’en avoir la carrure et d’en mesurer toute la portée. Son pater de parolier de la musique sénégalaise ne disait-il pas, ‘’siw dou diami borom’’ ?



Quand on devient un personnage public, qui plus est, une idole pour des millions de jeunes, les actes doivent être bien pesés, avant d’être posés. Et le discours doit être bien pensé, avant d’être débiné. C’est la rançon de la gloire. Qui grignote, ainsi, une petite portion de liberté des personnages célèbres.



C’est dire que Waly Seck doit avoir la pleine conscience de son statut et de sa carrure.

L’hypothèse de l’ignorance ne saurait prospérer, en effet, dans ce geste du jeune chanteur, qui comme les hommes politiques et autres célébrités, a le devoir de s’entourer d’un staff qui veille en permanence à ses moindres faits et gestes. Et nous considérons que le fils de Thione Seck est assez professionnel, pour ne pas prendre à la légère cette dimension de sa vie d’artiste.



Nous persistons donc à le croire, Waly Seck ne s’est pas trompé de couleurs. Sauf que son erreur est grave d’avoir fait ce clin d’œil à la communauté homosexuelle, dans un pays où les lois interdisent encore cette forme de déviance.



Dans ce sunugaal où, malgré les tares et les imperfections, l’homosexualité heurte violemment les coutumes, valeurs et croyances.



Des racines encore solidement ancrées. Pas encore phagocytées par les herbicides mentaux que l’Occident tente de répandre dans le monde.



Disons-le, hic et nunc, le comportement de Waly Seck a choqué. Et c’est d’autant plus terrifiant que notre société, du moins sa jeunesse, se nourrit encore de la sève de ses ‘’symboles’’, qui s’avère souvent très nocive.



Il est vrai, plusieurs organisations étrangères très puissantes qui promeuvent ces contre–valeurs, trouvent des réceptacles favorables dans des pays comme le nôtre, en raison de leur force de frappe financière. Mais nous pensions que certaines figures, hors du marasme économique ambiant, pouvaient encore faire échec à ces envahisseurs des temps modernes.

Encore faut-il qu’ils n’aient pas perdu pied, pour se noyer dans le lac des complexes occidentaux, emportés par ce courant diabolique qui n’est pas de chez nous.













Bachir Seck

