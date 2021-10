Wang Yaping, “enseignante depuis l’espace” et première femme astronaute chinoise à séjourner dans la station spatiale Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Octobre 2021 à 01:17 | | 0 commentaire(s)|

La fusée Longue-Marche 2F Yao 13 transportant le vaisseau habité Shenzhou-13 a été lancée à 00h23 du 16 octobre 2021, l’heure de Beijing, depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan à l’heure prévue. Environ 582 secondes plus tard, le vaisseau habité Shenzhou-13 s’est séparé de la fusée et est entrée dans l’orbite prévue, envoyant avec succès les trois astronautes dans l’espace, à savoir Zhai Zhigang, Wang Yaping et Ye Guangfu. L’équipage est en bon état, et le lancement a été un plein succès.



À 9h59 du 16 octobre 2021, l’heure de Beijing, les trois astronautes sont entrés dans le module central Tianhe. La station spatiale chinoise a ainsi accueilli le deuxième équipage à bord et la première femme astronaute Wang Yaping.



Wang Yaping est connue pour avoir donné des cours depuis l’espace. Il s’agit de son deuxième vol dans l’espace après la mission Shenzhou-10 en 2013. Elle sera connue comme la première femme astronaute chinoise à séjourner dans la station chinoise, la femme astronaute chinoise ayant séjourné le plus longtemps dans l’espace, et la première femme astronaute chinoise à effectuer des sorties extravéhiculaires.



Lors de la mission Shenzhou-10, avec le soutien des autres astronautes Nie Haisheng et Zhang Xiaoguang, Wang Yaping a donné un cours d’une quarantaine minutes depuis l’espace. Elle a fait plusieurs expériences physiques dans l’environnement en apesanteur. Dès lors, elle a reçu de nombreuses lettres d'enfants.



Wang Yaping est sérieuse et méticuleuse. Ancienne pilote d’avion de transport, elle a songé à devenir femme astronaute lorsqu’elle a regardé à la télévision le lancement de fusée en 2003. Elle avait alors 23 ans quand Yang Liwei, premier astronaute chinois, est allé dans l’espace. Après le retour du vaisseau spatial Shenzhou-10, un enfant a demandé à Wang Yaping si elle rêvait quand elle était dans l’espace. “Dans l’espace, que je rêve ou non, je suis déjà dans mon rêve”, a-t-elle répondu.



Pour Wang Yaping, la mission Shenzhou-10 a été le début de son rêve spatial. Avant de retourner dans l’espace, elle n’a pas peur des dures épreuves, et a montré un esprit indéfectible face à la mission dans la station spatiale. La sortie extravéhiculaire est très exigeante physiquement. Les hommes astronautes ont des atouts naturels au niveau de la force du bras, de la forme et de l’envergure des bras, alors que les femmes astronautes doivent redoubler d’efforts pour contrôler la combinaison extravéhiculaire pressurisée. En outre, les astronautes en combinaison extravéhiculaire ont besoin de renforcer la force de leurs membres supérieurs parce qu’ils en dépendent principalement pour se déplacer et accomplir les opérations.



Au départ, Wang Yaping n’avait pas idée du travail à venir. L’intensité des essais avec combinaison extravéhiculaire a dépassé son imagination. Après 5 à 6 heures d’activités en combinaison extravéhiculaire pesant 200 kilos, ses mains tremblent tellement qu’elle ne peut pas tenir un stylo. Elle a renforcé l’intensité de son entraînement pour renforcer ses capacités. Elle a même renoncé à de nombreuses vacances. Selon son entraîneur physique, Wang Yaping demande des exercices supplémentaires pour renforcer la force de ses bras à chaque fois, en manipulant des boules de plomb, en faisant des pompes et en soulevant des haltères. Elle est toujours la dernière à partir lors des entraînements. Elle éprouve toujours un grand sentiment d'accomplissement après les exercices dans l’eau. Elle se compare même souvent avec d'autres astronautes pour voir qui est plus musclé.



Née dans les années 1980, Wang Yaping a beaucoup de centres d'intérêt, comme la photographie, la musique, le sport et le voyage. Elle aime particulièrement les sports d’équipe, tels que le basket-ball, le badminton en double et les relais en athlétisme. Elle se sent très heureuse car ces sports lui permettent de coopérer avec les autres.



Wang Yaping est confiante dans la mission qui s’ouvre. Selon elle, les gens disent souvent que voler est un art d’incertitude, mais pour les astronautes, tout dépendra de leur performance finale dans l’espace. Elle espère voir de nouveau la belle planète bleue depuis l’espace, passer un Nouvel an chinois qui sort de l’ordinaire dans la station spatiale, et voir l’espace lors d’une sortie extravéhiculaire.



Yu Jianbin et Wu Yuehui (journalistes au Quotidien du Peuple)







Source : Source : https://www.impact.sn/Wang-Yaping-enseignante-depu...

Accueil Envoyer à un ami Partager