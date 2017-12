Wari primé aux African Leader for Change Awards– Johannesburg, 23 novembre 2017 Wari, plateforme digitale de services financiers, a reçu un Awards pour son engagement dans lutte contre le paludisme, décerné par les “African Leaders 4 Change Awards”, à Johannesburg, le 23 Novembre 2017, a appris Leral.net via un communiqué.

Basés en Afrique du Sud, les “African Leaders 4 Change Awards” honorent les entreprises et personnalités africaines engagées, pour leurs leaderships et leurs activités philanthropiques sur le continent.



Des personnalités telles que Graca Machel ou encore Amadou Gallo FALL, Vice-Président et Directeur Général de NBA Afrique ont également été honorés.



Cette cérémonie a également rendu hommage à la mémoire et l'engagement de Nelson Mandela dont le Prix d'honneur a été remis à sa famille (M. Mandela).



Selon le texte, Wari soutient la lutte contre le Paludisme à travers son Fonds de Solidarité qui collecte un pourcentage des commissions de l’entreprise sur chaque transaction effectuée dans tous ses pays d'activité, en Afrique et dans le monde.



Depuis 2015, Wari est en partenariat avec l’organisation Speak Up Africa, qui en collaboration avec le PNLP (Programme National de Lutte contre le Paludisme), œuvre pour la sensibilisation des populations à la prévention et aux traitements contre le paludisme (distribution de moustiquaires imprégnées, formation de champions communautaires, etc.).



Cette distinction conforte l’entreprise dans sa volonté proposer des services à forte valeur ajoutée pour l’inclusion financière des populations et renforce sa politique de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE), pour une contribution citoyenne aux questions de Santé et d'Education pour tous.









