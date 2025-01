Washington condamne l'assaut du M23 sur Goma et affirme la souveraineté de la RDC Rédigé par leral.net le Mardi 28 Janvier 2025 à 01:14 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a condamné lundi l'assaut sur Goma du groupe armé M23, soutenu par des troupes rwandaises, et affirmé la souveraineté de la République démocratique du Congo (RDC), dans un appel téléphonique à son président Félix Tshisekedi.



"Le secrétaire d'Etat Marco Rubio a condamné l'assaut sur Goma du M23, (groupe) soutenu par le Rwanda, et affirmé le respect des Etats-Unis pour la souveraineté de la RDC", a déclaré la porte-parole du département d'Etat Tammy Bruce dans un communiqué.

