Washington offre 15 millions de dollars en échange d’informations sur le réseau terroriste iranien

Plus précisément, la récompense offerte par le programme Récompenses pour la justice (RFJ) du département d’État porte sur des renseignements liés au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), une branche du régime islamiste en Iran que les États-Unis ont inscrite sur la liste des organisations terroristes en avril dernier.



« Nous avons pris cette mesure parce que le CGRI opère plus comme une organisation terroriste que comme un gouvernement », a déclaré à la presse le représentant spécial pour l’Iran, Brian Hook, le 4 septembre. C’est la première fois que le programme RFJ du département d’État cible une entité d’un gouvernement étranger, a-t-il ajouté.



Principalement par l’intermédiaire de sa force Qods, le CGRI perpétue et dirige les campagnes terroristes mondiales dangereuses et déstabilisatrices de Téhéran.



Lancé en 1984, le programme Récompenses pour la justice a versé plus de 150 millions de dollars à plus de 100 personnes qui ont fourni des informations ayant mené à des poursuites contre des terroristes ou ayant permis de déjouer des attentats.



Les États-Unis recherchent des informations sur des personnes ou des entreprises qui aident le CGRI à échapper aux sanctions, notamment un vaste réseau du CGRI qui a fourni au cours des derniers mois pour plus d’un milliard de dollars de pétrole brut et d’autres carburants en soutien à Bachar Al-Assad, le président syrien, au Hezbollah et à d’autres acteurs malveillants.



« L’Iran veut que ces groupes étendent les frontières de la révolution du régime et sèment le chaos et la violence sectaire », a affirmé M. Hook.