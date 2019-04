Week-end incendiaire: Trois feux déclarés dans le sud du pays Ce week-end a été particulièrement sinistre, avec au moins trois incendies déclarés dans le sud du pays. L'un a eu lieu au Daaka de Médina Gounass. le feu s'est déclaré samedi, dans ce lieu de retraite spirituelle situé à 10 km de la commune religieuse de Médina Gounass. Selon les sources du journal "Enquête", une bonbonne de gaz a causé l'incendie qui a ravagé deux des tentes servant de lieu d'habitation aux pèlerins.

La même source renseigne que les flammes ont été maîtrisées avant même l'arrivée des sapeurs-pompiers. Autant dire qu'il y a plus de peur que de mal, contrairement à l'édition de 2017, marquée par un violent incendie qui avait causé une vingtaine de morts et une centaine de blessés.



Le village traditionnel de Kharakhéna, situé dans le sud du département de Saraya, a été également la cible d'un incendie, hier, aux environs de 14h. Hier dimanche les flammes ont tout consumé dans la partie est de ce site d'orpaillage. Selon le bilan, des centaines de millions de francs Cfa, des vivres et des cases ont été emportés par le feu. Là aussi, les populations ont réussi à maîtriser le feu, avant l'arrivée des sapeurs-pompiers, renseignent toujours les sources du journal "Enquête".

A Ziguinchor, plus précisément à la gare routière, c'est un dépôt jouxtant un tas d'immondices qui a pris feu. Le gérant pointe du doigt des restauratrices qui ont versé des cendres avec des braises au niveau du dépotoir occasionnel. D'après toujours Mame Gor Sylla devant la caméra de Dakarctu, des centaines de millions de francs ont été emportés par les flammes, car le dépôt contenait des écrans plats et autres matériels électroniques. Cependant, le gérant considère que les dégâts auraient pu être limités, si les soldats du feu étaient venus à temps. Aussi, a-t-il craché tout venin sur les pompiers pour soutenir qu'ils ont habitués à répondre tardivement à l'appel de détresse des populations.

