WhatsApp : La sauvegarde des conversations sera bientôt gratuite

L’autre messagerie à succès de Facebook n’offre pas de système de sauvegarde maison des conversations. Pour cela, il faut se tourner vers Google Drive. Une option de secours qui pouvait occuper pas mal d’espace de stockage.



Passer d’un smartphone à un autre, ou tout simplement vouloir sauvegarder précieusement des centaines de conversations sur WhatsApp, a toujours été plus compliqué qu’ailleurs. La faute à un système de sauvegarde qui renvoie automatiquement vers un service externe, en l’occurrence Google Drive.



Mais si Google offre toujours 15 Go de stockage à chaque nouveaux inscrits, la sauvegarde WhatsApp pouvait, dans certains cas, occuper la majeure partie de ces 15 Go. Et comme ce stockage gratuit est également partagé entre Gmail, Google Docs ou encore Google Photos, il fallait soit payer un abonnement pour obtenir plus de gigas, soit surveiller et contrôler chaque source.



Bref, tout cela sera heureusement de l’histoire ancienne dans quelques mois. WhatsApp a en effet trouvé un accord avec Google : chaque sauvegarde ne consommera plus d’espace sur Google Drive. Alors certes, c’est loin d’être une situation idéale (le mieux aurait été que WhatsApp sauvegarde les conversations sur ses propres serveurs, comme le fait Apple avec iMessages ou… Facebook avec Messenger), mais c’est mieux que rien.



Attention toutefois, si vous tenez à vos données. WhatsApp a annoncé qu’une prochaine mise à jour, attendue le 12 novembre prochain, supprimera toues les conversations datées de plus d’un an et stockées sur Google Drive. Car pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Pour éviter tous désagréments, il vous suffit de vous rendre dans les réglages de l’application. Dans le menu Discussions, vous pourrez alors cliquer sur “Sauvegarde des discussions”. Et tout sera, on l’espère, dans l’ordre.











rtbf.be