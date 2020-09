Why Nicht, ovni de la pop française à écouter avec Bijou Aberrant Rédigé par leral.net le Mardi 22 Septembre 2020 à 14:00 | | 0 commentaire(s)|

Why Nicht s'impose d'emblée par son originalité débridée. Mélangeant rap, rock, cumbia, electro et influences balkaniques, le duo mène la danse et choisit de chanter en français des histoires d'un quotidien absolument fou.

Composé de Bagheera et de Lord Tératoïde, Why Nicht pourrai...





Source : Le duo Why Nicht, récemment élu lauréat du FAIR 2020, répand sa folie musicale, contagieuse en diable, avec son premier EP. A découvrir avec en guise de mise en bouche le clip farfelu de Bijou Aberrant.Source : https://www.podcastjournal.net/Why-Nicht-ovni-de-l...

