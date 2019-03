Wilane : « objectivement, c’est le PDS qui doit incarner le chef de l’opposition »

Dans un entretien accordé au quotidien Le Quotidien, le député-maire de Kaffrine, porte-parole du PS donne son avis sur la question du chef de l’opposition.



Selon Abdoulaye Wilane, c’est le PDS qui doit incarner le chef de l’opposition. Si on prend la Présidentielle, celui qui s’est radicalement opposé à Macky, c’est Abdoulaye Wade et son parti. Alors objectivement, l’opposant de Macky Sall, c’est Abdoulaye Wade.



Par ailleurs, il éclaire qu’il ne lui appartient pas de dire que c’est untel ou untel qui doit incarner le chef de l’opposition.

