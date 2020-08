Willy tout souriant, son père mi-sourire et pensif : La première image de Luc Nicolaï à côté de son fils Très discret depuis sa libération suite à la une grâce présidentielle, le promoteur Luc Nicolaï a offert sa première image à l’air libre

Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Août 2020 à 10:44 | | 0 commentaire(s)|

Sur cette photo puisée chez nos confrères de Sene News, on le voit poing contre poing avec son fils qui était très impliqué dans les démarches pour sa libération.



Willy en mode Baye Fall, noir et blanc, est tout souriant, tandis que son père Luc Nicolaï assis sur une natte de prière, en demi-sourire, semble légèrement pensif, le stress est peut-être passé par-là…



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos