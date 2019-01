Windows 10 : voici les meilleurs antivirus de décembre 2018 Le classement des meilleurs antivirus Windows 10 de décembre 2018 est disponible. Comme tous les deux mois, AV-Test Comparatives publie un comparatif complet où se mêlent solutions payantes et gratuites. Windows Defender s’impose désormais comme un antivirus de choix face à la concurrence. On fait le tour du classement.





« Aux mois de novembre et décembre 2018, AV-TEST a examiné 20 produits de sécurité destinés aux particuliers, dans leur configuration standard. Pour réaliser ces tests, les dernières versions de produits disponibles au public ont été utilisées », explique AV-Test en introduction de son comparatif.



Le spécialiste classe les antivirus selon trois catégories : la protection, les performances et la facilité d’utilisation. Le classement de décembre rappelle celui des meilleurs antivirus Windows 10 publié en octobre 2018.



Les meilleurs antivirus Windows 10 de décembre 2018



Une poignée d’antivirus parviennent en effet à obtenir la note maximale du test en combinant un 6 dans chacune des 3 catégories. Deux logiciels manquent de peu le podium avec une note de 17,5, Internet Security de Kaspersky. Dans le précédent classement, Kaspersky parvenait encore à la note maximale. Les deux solutions ont en effet péché du côté des performances.



Voici le classement des meilleurs antivirus Windows 10 :

Avira Antivirus Pro

Bitdefender Internet Security

BullGuard Internet Security

McAfee Internet Security

Symantec Norton Security

VIPRE AdvancedSecurity



Comme la dernière fois, Windows Defender hérite d’une note honorable de 17/18, en nette progression depuis plusieurs mois. La solution maison de Microsoft a réussi une jolie remontada au fil des mois, en s’approchant des 6/6 dans chacune des sections. Windows Defenders est désormais l’un des meilleurs antivirus pour Windows 10, assure AV-Test.



On remarquera aussi la belle performance d’Avast, qui grimpe à un score de 17 sur 18. Pas mal pour un logiciel gratuit. Dans les déceptions de comparatif, on notera (une nouvelle fois) la mauvaise note de Malwarebytes Premium, qui doit se contenter de 14,5 sur 18. Que pensez-vous de ce comparatif ?















Phonandroid

