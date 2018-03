Woré Sarr: "Si Macky ne fait pas gaffe, il aura le même sort que Abdoulaye Wade"

L’Assemblée nationale a examiné, hier, le projet de loi n°29/2017 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts. Les députés ont adopté le remplacement de la patente par la "Contribution économique locale".



Le nouvel impôt est calculé sur la valeur des locaux servant l’exploitation et sur la valeur ajoutée de l’activité de l’entreprise. La députée parlementaire a profité du vote de cette loi pour mettre en garde Macky Sall et son régime, renseigne le journal "Les Echos". Woré Sarr, la croissance tant vantée n’est nulle part ressentie. Et d’après elle, Macky Sall risque de vivre la même chose qu’Abdoulaye Wade.



"Il y a certaines femmes qui gagnent leur vie avec la fabrication de jus naturels et vous voulez mettre des taxes sur ces produits. Votre taux de croissance de 7,2% n’a mis dans le Sénégal que dans le chaos. Cette croissance n’est sentie par aucune branche de la société. Si Macky Sall ne fait pas gaffe, il aura le même sort que Abdoulaye Wade. Quand on est entouré de gens qui ne disent pas la vérité, on risque d’avoir des surprise", a soutenu Woré Sarr.