XAALASS : Elle dit pourquoi elle vend sa virginité à 1,2 million € et révèle qu’un acteur d’Hollywood l’a achetée

Une étudiante de 26 ans, qui a envisagé de vendre sa virginité au plus offrant, a trouvé un client prêt à payer le prix.



Jasmine a choisi un « acteur hollywoodien » de Los Angeles, qui a proposé 1,2 million € pour lui prendre sa virginité. Elle a trouvé son meilleur payeur en s’inscrivant sur Cinderella Escorts, qui est connu pour vendre des virginités de femmes pour des sommes énormes.



Selon Cinderella Escorts, l’acteur hollywoodien non identifié était en compétition avec un homme d’affaires de Munich et un joueur de football de Manchester United, pour remporter la virginité de Jasmin.



Jasmin dit qu’elle est allée dîner avec les trois concurrents avant de se décider. Elle ajoute qu’elle envisage d’avoir des relations sexuelles avec le plus offrant dans un hôtel en Allemagne, où la transaction est légale, en avril.



Elle a expliqué dans une déclaration officielle:



Ce fut une expérience incroyable, après avoir lu que Cendrella Escorts est l’agence d’escorte la plus célèbre dans certains journaux où j’ai postulés. Pas pour être une escorte, mais pour vendre ma virginité. Après avoir eu l’attention du public, ça a pris quelques mois mais j’ai finalement vendu ma virginité!



La semaine dernière, je suis sorti avec trois gars à Londres, un joueur de football de Manchester United, qui est vraiment super sympa, ainsi qu’un rendez-vous avec un homme d’affaires de Munich, un vrai gentleman. On s’appréciait vraiment. Mais pour être honnête, il était finalement trop vieux pour moi.



Le point culminant a été de sortir avec un de mes acteurs préférés d’Hollywood: Cenderella Escorts m’a dit qu’il avait déjà fait une offre pour Giselle, mais qu’elle avait été surenchérie par un autre homme [donc]c’était un plaisir de le rencontrer.



« Je n’aurais jamais rêvé obtenir ce prix élevé pour ma vente aux enchères, mais je suis plus étonnée de savoir qui a acheté ma vente aux enchères, c’est tellement incroyable! J’adore ma décision de vendre ma virginité à cinderella-escorts.com et je pense que chaque fille ferait la même chose dans ma position plutôt que de la donner à un homme avec qui elle rompra plus tard.





