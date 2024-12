XVe législature : Barthélémy Dias explique son absence lors de l’installation des députés Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2024 à 16:49 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticacctu/ Barthélémy Dias/ Saliou Ndong Le député-maire de Dakar, Barthélémy Dias, se trouve actuellement à Saint-Louis, où il assiste au procès de ses agents de sécurité. Ces derniers sont jugés devant le tribunal des flagrants délits. En raison de cette affaire, Barthélémy Dias ne pourra pas être présent lors de l'installation de la 15e législature à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'un moment politique important, mais le maire de Dakar a fait le choix d'accompagner et de soutenir ses collaborateurs, face à cette procédure judiciaire. L'absence de Dias à cette séance attire l'attention, d'autant plus que plusieurs personnalités politiques y participent activement. Parmi celles-ci, on note la présence d'Anta Babacar Ngom et de Cheikh Ahmed Tidiane Youm, deux figures bien connues dans le paysage politique sénégalais, qui sont dans l'hémicycle pour cette occasion. Cela souligne l'importance de cet événement, malgré l'absence notable du député-maire de Dakar, retenu par des obligations judiciaires.



Source : Source : https://atlanticactu.com/xve-legislature-barthelem...

