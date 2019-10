Xavier Mary, DG de Limak-Aibd-Summa : « l'Aéroport international Blaise Diagne est la porte d’entrée principale du Sénégal »

Le directeur général de la société en charge de la gestion de la plateforme del'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), Limak-Aibd-Summa (Las), Xavier Mary est aussi présent a Paris pour vendre la destination Sénégal au IFTM Top Resa 2019, le salon professionnel leader multi-cibles de l'industrie du Tourisme qui se déroule à Paris du 1er au 04 octobre. Entretien exclusif avec leral.net…



Leral.net : Xavier Mary, vous êtes le directeur général de Limak-Aibd-Summa (LAS), comment appréhendez-vous la destination Sénégal dans ce salon qui regroupe 1700 Marques, 34000 Professionnels du Tourisme, 150 Conférences sur 33000 m2 à Paris?



Xavier Mary : Nous sommes présents ici a Paris pour plusieurs raisons. D’abord pour participer a l’effort sénégalais de la représentation de la destination Sénégal. C’est un salon du tourisme et les professionnels se retrouvent et l’essentiel est que le Sénégal fasse bonne figure. Cette année, on a vraiment un stand vraiment magnifique. Ensuite, comme vous le savez l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) est la porte d’entrée principale du Sénégal. Donc, il a sa place dans ce salon pour rassurer les tours opérateurs, les opérateurs de tourisme et aussi tous les prescripteurs et de faire de sorte que les touristes viennent visiter en masse le Sénégal. Donc, nous avons une nouvelle installation qui est très performante et nous souhaitons absolument montrer ce que le Sénégal sait faire avec son aéroport international Blaise Diagne.



Vous travaillez souvent avec Air Sénégal qui va se déployer a partir du 27 octobre prochain, est ce que l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) est prêt a recevoir ce hub ?



Air Sénégal et l’aéroport international sont indissociables, parce que le développement de l’un passe par le développement de l’autre, c’est pourquoi nous sommes complètement lies et imbriques. Et nous (Ndlr : Limak-Aibd-Summa (Las)), contribuons très largement au développement de la compagnie. Et a partir du 27 octobre prochain, c’est le changement de saison au niveau de l’aviation et Air Sénégal va ouvrir son hub, son point de rendez-vous et c’est important pour tout le monde. Puisque gare a Air Sénégal et les infrastructures aéroportuaires, les personnes pourront désormais effectuer des correspondances et continuer ensuite dans d’autres destinations de l’Afrique de l’Ouest, au Sénégal en premier lieu bien sur, et ensuite dans les pays ouest africains. Ainsi un passager qui arrive de Paris a Dakar pourra ensuite repartir tout de suite sur Ziguinchor, Freetown ou Conakry et ainsi profiter de l’offre Air Sénégal en Afrique de l’Ouest.



