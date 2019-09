Xénophobie en Afrique du Sud: Thabo Mbeki réagit et précise

L’ancien Président Sud-africain, Thabo Mbeki s’est exprimé sur la recrudescence des violences xénophobes ces dernières semaines à l’égard de ressortissants africains, surtout nigérians, dans les banlieues de Johannesburg.



Il estime que la réalité est toute autre. « La vérité, c’est qu’il y a des criminels nigérians, impliqués dans le trafic de drogue. Ces derniers se livrent à la prostitution. Et vous constaterez, comme dans cet incident qui s’est produit dans cette région de Johannesburg, que c’était contre des criminels et non des Nigérians », affirme l’ancien président sud-africain.



Thabo Mbeki précise qu’il n’y a aucun Sud-Africain qui attaque les Nigérians, parce qu’ils sont Nigérians…« Ce n’est pas juste de dire qu’il y a eu une offensive contre les Nigérians en Afrique du Sud. Ce n’est pas vrai. Alors, nous devons être très prudents lorsque nous parlons de xénophobie et d’afrophobie », invite-t-il sur Twitter.