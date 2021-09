Xeyu Ndaw Yi: Le Ministre Dame Diop octroie des bons de formation de 114 millions F CFA à Kaoalck et Fatick Après les axes Saint-Louis, Louga Thiès et le Sud (Sédhiou, Kolda et Ziguinchor), le cap a été fait à Kaolack et Fatick. Ceci dans le cadre du Programme "Xeyu Ndaw Yi" où le président Macky Sall a posé sur la table 65000 emplois, uniquement pour les jeunes.

Plusieurs contrats ont été signés dans différents secteurs qui concernent le tourisme, le sport, le cadre de vie avec l'Ucg Environnement entre autres.



L'innovation de taille a été la dotation de bons de formation, 148 à Kaolack et 153 à Fatick par le 3 FPT. ces bons de formation sont estimés respectivement à cinquante deux (52) millions F CFA et soixante deux (62) millions F CFA.



Le ministre Dame Diop était accompagné de la Ministre de la Jeunesse Néné Tall et du Ministre de l'Economie Numérique, Yankhoba Diattara.



