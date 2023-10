Xi Jinping, président chinois: La construction commune de la Ceinture et de la Route est pleine de vitalité

Un troisième Forum de la Ceinture et de la Route pour la coopération internationale (Bri) se tient à Pékin. Une occasion pour le Président Xi Jinping de revenir sur cette initiative lancée il y a 10 ans. Le Président Xi Jinping a souligné, mardi, l’importance de maintenir l’aspiration initiale de coopération et de rester fidèle […]

Un troisième Forum de la Ceinture et de la Route pour la coopération internationale (Bri) se tient à Pékin. Une occasion pour le Président Xi Jinping de revenir sur cette initiative lancée il y a 10 ans.

Le Président Xi Jinping a souligné, mardi, l’importance de maintenir l’aspiration initiale de coopération et de rester fidèle à la mission de développement, afin que la coopération de haute qualité dans le cadre de la Ceinture et de la Route puisse « refléter l’air du temps ». Il a fait cette remarque lors d’un banquet de bienvenue pour les dignitaires internationaux, parmi lesquels des Chefs d’État et de Gouvernement et des dirigeants d’organisations internationales. Ils participent au troisième Forum de la Ceinture et de la Route pour la coopération internationale (Bri) à Pékin.

« La coopération dans le cadre de la Ceinture et de la Route, solide et fructueuse au cours de sa première décennie, est désormais pleine de dynamisme et de vitalité », a-t-il déclaré. Et d’ajouter : « Nous devons nous lancer avec dynamisme et enthousiasme dans ce nouveau voyage vers une nouvelle décennie dorée ».

Lors de la réunion, le Président chinois a également déclaré : « Profitons de cette occasion pour saluer tous ceux qui ont participé et contribué à la coopération dans le cadre de la Ceinture et la Route ». Et de préciser : « Le monde d’aujourd’hui est loin d’être tranquille. L’économie mondiale est soumise à une pression croissante à la baisse. Le développement mondial est confronté à de multiples défis. Cela dit, nous restons inébranlables dans notre conviction que la tendance historique de la paix, du développement et de la coopération, ainsi que le bénéfice mutuel sont imparables, l’aspiration de notre peuple à une vie meilleure reste plus forte que jamais et le désir de tous les pays de parvenir à un développement et à une prospérité commune est irrésistible ».

Xi et la Première dame, Peng Liyuan, ont accueilli les dirigeants et leurs épouses au Grand palais du peuple avant de prendre une photo de groupe mardi soir. Le banquet a eu lieu dans la salle dorée du majestueux bâtiment. Le Président chinois a commencé son discours en déclarant : « Le printemps est une saison de floraison et l’automne est une période de récolte. Au cours de la dernière décennie, depuis la proposition de l’initiative « la Ceinture et la Route », la Chine et les partenaires de la Bri ont travaillé main dans la main et ont illustré l’Initiative de la soie ».

« Ensemble, nous avons contribué à la connectivité mondiale et créé des plateformes de coopération économique internationale. Ensemble, nous avons été une force motrice de la croissance mondiale. Ensemble, nous avons réalisé des milliers de projets de coopération avec des résultats concrets. Ensemble, nous avons écrit un magnifique chapitre dans la promotion d’un monde connecté et tracé une voie permettant à tous de prospérer individuellement et collectivement », a-t-il ajouté. Selon Xi Jinping, « aucune de ces réalisations n’est simplement tombée entre [leurs] mains ni n’a été accordée par qui que ce soit. Elles ont été rendues possibles par les Gouvernements, les entreprises et les citoyens des partenaires de la Bri grâce à leur travail acharné, leur sagesse et leur courage ».

La Bri poursuit le développement, promeut des résultats gagnant-gagnant et inspire l’espoir, a-t-il soutenu. « L’histoire de l’humanité montre qu’une récolte abondante ne serait pas possible sans un esprit infatigable et des efforts inlassables. Et il en va de même pour les réalisations durables qui profitent à notre postérité », a déclaré le Président chinois. Et « c’est la responsabilité que nous, dirigeants politiques de cette génération, devons assumer envers les peuples d’aujourd’hui et des générations futures », a-t-il conclu.

Aly DIOUF (Avec China Daily)

Source : https://lesoleil.sn/xi-jinping-president-chinois-l...