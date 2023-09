Xi Jinping, son histoire/ Un voyage au dévouement inépuisable: Recherches sur le terrain à vélo

L’homme sur le vélo s’appelle Xi Jinping, alors âgé de 28 ans, il occupe le poste de secrétaire adjoint du Comité du PCC pour le district de Zhengding. Il est en route pour effectuer des recherches sur le terrain.



Zhang Wupu, un fonctionnaire local de la commune de Xizhaotong, avait reçu la notification la veille et attend Xi à l'extérieur du village. En le voyant, il lereconnaît, il est tel qu’ill’avait décrit au téléphone.



Zhang: Bienvenue ! Tu es arrivé ici tout seul ? Cela fait plus de 15 kilomètres. Tu ne t'es pas perdu en chemin?

Xi : Non. Il y avait beaucoup de gens sur le chemin et je leur ai demandé mon chemin.

Zhang: C'est difficile de traverser tout ce sable avec un vélo.

Xi : Je sais. J'ai porté mon vélo et j'ai traversé à pied.



Lorsqu'il travaille dans le district de Zhengding, Xi se déplace souvent sur sa vieille bicyclette pour visiter les villages et les foyers dans le cadre de ses recherches sur le terrain. Apprendre à connaître le district et ses habitants devient une partie importante de son emploi du temps quotidien. Mais les routes de campagne ne sont pas toujours faciles à emprunter avec un vieux vélo.



La large rivière Hutuo traverse le district, mais son lit est à sec toute l'année et n'est recouvert que d'une épaisse couche de sable et de poussière. En l'absence de pont, les gens doivent traverser le lit de la rivière, mais les roues des vélos restent constamment bloquées dans la poussière et le sable. Lors de ses déplacements, Xi Jinping prend simplement son vélo et le porte. Lors de ses visitesrégulières, ses deux chemises sont trouées à force de porter son vélo pendant l'été.



Les trois années passées par Xi dans le district de Zhengding sont une période de dévouement inlassable. Il visite et inspecte les 221 villages dans les 25 cantons et bourgs du district. Qu'il s'agisse de planifier l'avenir du district ou d'aider les particuliers à vendre leurs produits, Xi consacre énormément de temps et d'énergie.



Au cours de l'hiver 1983, Xi Jinping tombe malade à cause du surmenage et d'un régime alimentaire irrégulier. Il est admis à l'hôpital sur l'insistance du médecin.



Son personnel de bureau lui rend visite, l'air désolé.



Collègue : Si nous avions été plus concernés, tu ne serais pas épuisé par tant de travail.

Xi : Ce n'est pas grave, c'est juste un détail. Nous ne devons pas nous préoccuper de choses insignifiantes pour nous-mêmes, sinon nous nous disperserons et ne pourrons plus servir le peuple.



Trois jours plus tard, Xi Jinping insiste pour sortir de l'hôpital et se remet à travailler jour et nuit.



Xi Jinping est animé par la conviction de « ne pas décevoir le peuple », car il donne la priorité à son travail plutôt qu'à ses propres besoins. Il souhaiteseulement améliorer la vie des gens et apporter des contributions concrètes à ceux qui n'ont pas encore connu la prospérité :



« Je me considère comme une personne relativement travailleuse, qui s'efforce d'atteindre un objectif et qui continue à travailler pour y parvenir. J'espère également pouvoir rester fidèle à l'objectif de ma vie, qui est de faire tout ce que je peux pour le peuple. »



S'attaquer aux problèmes épineux



Depuis son travail au niveau local jusqu'au gouvernement central, Xi Jinping a beaucoup voyagé pour effectuer des recherches et des travaux sur le terrain.



Selon lui, ce n'est qu'en comprenant les conditions réelles des gens à la base et en écoutant les diverses opinions que l'on peut aller au cœur des problèmes et trouver les meilleures solutions pour promouvoir le développement.



Pour répondre efficacement aux préoccupations pressantes des citoyens ordinaires, Xi Jinping choisit toujours la voie la plus difficile et assume les responsabilités les plus lourdes.



En 1985, Xi Jinping quitte Zhengding pour occuper le poste de maire adjoint de la ville de Xiamen, dans la province du Fujian. Il demande à s'occuper de l'agriculture et des zones rurales et commence ses recherches sur le terrain à la campagne dès le troisième jour de son nouveau poste.



Contrairement à aujourd'hui, la plupart des quartiers de Xiamen étaient encore des zones rurales.



Au cours des trois années suivantes, Xi Jinping parcourt à pied les zones les plus reculées et les plus pauvres. Dans les villages de Junying et de Baijiaoci, situés en haute montagne et frappés par la pauvreté, Xi traverse des terrains difficiles et des rivières pour parler aux villageois et s'informer de leurs conditions de vie. Il les aide à trouver des moyens de sortir de la pauvreté, notamment en leur conseillant de cultiver du thé et des arbres fruitiers au pied de la montagne et de préserver les forêts de montagne.



Xi Jinping insiste pour que « les responsables de districtvisitent tous les villages du district, les responsables municipaux tous les cantons et bourgs, et les responsables provinciaux tous les districts ».



Pour lui, les cadres dirigeants doivent aller à la base et se rendre dans les zones les plus sous-développées pour traiter les questions urgentes et difficiles de la population. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut entendre la voix des gens, répondre à leurs besoins et leur ouvrir la voie vers une vie meilleure.



Un homme d'action



Assurer une vie meilleure à la population a toujours été l'objectif de Xi Jinping.



Même après avoir pris ses fonctions dans la province développée économiquement du Zhejiang, Xi n'a pas baissé le pied.



En novembre 2002, Xi Jinping prend ses fonctions de secrétaire du Comité du PCC pour la province du Zhejiang et de gouverneur par intérim de la province. Malgré sa lourde charge de travail, il réussit à consacrer plus d'un tiers de son temps chaque année à se tenir au courant des activités des communautés locales et des départements gouvernementaux.



À cette occasion, Xi tient à voyager léger et à se rendre directement sur les lieux où se trouvent les vrais problèmes. Il se plonge dans le vif du sujet, communique directement avec les fonctionnaires de base et les résidents locaux, s'efforçant toujours d'entendre la vérité, de comprendre la réalité, de prendre des mesures efficaces et d'obtenir des résultats concrets.



Lors de presque tous ses voyages, Xi travaille avec un calendrier serré, mais il essaie toujours de visiter plus d'endroits et de rencontrer plus de gens. Souvent, son itinéraire est couvert de notes manuscrites ajoutant des étapes supplémentaires à ses voyages.



Le 15 février 2003 était le jour d’une fête chinoise importante, connue sous le nom de Fête des Lanternes. Ce jour-là, Xi se rend avec une équipe pour inspecter plusieurs entreprises manufacturières dans différentes villes de la province du Zhejiang. Il visite des ateliers, pose des questions sur la production, observe l'environnement de travail et organise même une réunion la nuit pour trouver des solutions aux problèmes.



Une journée bien remplie, comme d'habitude ! Alors que les familles se réunissent autour de la table pour le dîner, Xi et son équipe sont toujours sur la route. Les lueurs des lanternes s'estompent au loin à l'extérieur de leur voiture, alors que tout le monde à bord se préoccupe encore de son travail.



Après la visite de ces entreprises locales, M. Xi conclut que la province du Zhejiang dispose d'un avantage concurrentiel significatif dans les secteurs du textile, de l'habillement et des machines, entre autres, et que l'accélération du développement dans les secteurs de l'électronique, des produits pharmaceutiques et de la protection de l'environnement pourrait conduire au développement des industries chimiques lourdes. Il propose un nouvel objectif de développement pour la province, qui est d'établir en cinq ans une base manufacturière avancée et hautement internationalisée, dirigée et soutenue par des industries de haute technologie et des industries à forte valeur ajoutée présentant des caractéristiques locales.



Pour M. Xi, la conduite d'enquêtes et de recherches ne doit jamais se présenter comme un travail superficiel, mais une approche sérieuse pour affronter directement les contradictions et les défis, en cherchant la « clé »du problème et en proposant des « prescriptions » pour les résoudre.



Afin de consacrer plus de temps à la recherche sur le terrain, Xi travaille généralement plus de 12 heures par jour, parfois plus de 16 heures, et prend rarement du temps pour lui pendant les week-ends ou les jours fériés. Son bureau est souvent éclairé jusque tard dans la nuit.



Pour la seule année 2003, Xi Jinping effectue une cinquantaine de voyages de recherche sur le terrain dans diverses institutions et assiste à plus de 360 conférences et réunions.



Ses collaborateurs font la remarque un jour qu'il est difficile de faire tenir autant de choses dans le calendrier d'une année.



Au fil des ans, Xi Jinping se rend dans presque tous les coins de la province du Zhejiang, ce qui lui permet d'acquérir une connaissance directe de la province et d'approfondir ses relations avec la population locale.



Le 24 mars 2007, Xi prend ses fonctions de secrétaire du Comité du PCC pour la municipalité de Shanghai. En sept mois et quatre jours de travail, il parcourt tous les districts de Shanghai, où il s'entretient avec les gens dans les bureaux du gouvernement et les entreprises privées, sur les marchés et dans les champs, dans les communautés urbaines et les villages...



De nombreux fonctionnaires ont été grandement inspirés par le modèle qu'il représentait.



Zhu Jihua, qui travaillait comme collaborateur de Xi à la Direction générale du Comité du PCC pour la municipalité de Shanghai, s'en souvient :



« Xi Jinping se consacre entièrement à son travail. Il est rigoureux et sérieux dans son approche et fixe toujours des objectifs élevés. Il nous inspire et nous revigore. Ses actions sont plus éloquentes que les mots, elles nous laissent une profonde impression et nous incitent à apprendre de lui. »





Xi Jinping a déclaré un jour : « En tant que dirigeant de la Chine, servir les 1,4 milliard de Chinois et travailler avec eux pour une vie meilleure est un grand défi et une grande responsabilité. Je mettrai de côté mon propre bien-être et me montrerai à la hauteur des attentes de la population. »



Qu'il s'agisse de mener des recherches en milieu rural sur son vélo ou de formuler une stratégie nationale au sein du gouvernement central, Xi a démontré son engagement à servir le pays et son peuple tout au long de sa vie.