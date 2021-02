Y EN A MARRE, FDS ET FRAPP EN ORDRE DE BATAILLE Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Février 2021 à 13:10 | | 0 commentaire(s)|

Activistes et militants vent debout contre la liquidation politique de Sonko Au nom de la justice, de la liberté et de la démocratie, les acteurs de la société civile et des groupes d’activistes ayant à leur tête le mouvement Y En a marre se constituent en boucliers pour Ousmane Sonko. En conférence de presse conjointe […] Activistes et militants vent debout contre la liquidation politique de Sonko Au nom de la justice, de la liberté et de la démocratie, les acteurs de la société civile et des groupes d’activistes ayant à leur tête le mouvement Y En a marre se constituent en boucliers pour Ousmane Sonko. En conférence de presse conjointe hier, ils ont dénoncé un complot politique visant à liquider un sérieux candidat à la présidentielle 2024 …..A lire dans le quotidien Le Témoin



Source : Source : https://letemoin.sn/y-en-a-marre-fds-et-frapp-en-o...

Accueil Envoyer à un ami Partager