Y en a marre exige la démission d'Aliou Sall de toutes ses fonctions Les révélations de la BBC n’ont pas laissé le mouvement Y en marre de marbre. Fadel Barro, notamment, exige la démission du frère du président, de toutes ses fonctions, notamment celle de Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. « Que justice soit faite. Le Parquet doit s'auto-saisir. Aliou Sall doit démissionner de toutes ses fonctions, pour mettre à l'aise son frère de Président et la justice Sénégalaise. C'est le minimum qu'il puisse faire », a-t-il dit dans "L'Observateur". Fadel Barro est convaincu que ces révélations de BBC ne sont que la face visible de l’iceberg.

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juin 2019 à 09:56 | | 0 commentaire(s)|



