YAW/WALLU de Notto Diobass lance sa campagne et ne voit que la victoire devant ses adversaires Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Juillet 2022 à 17:03 | | 0 commentaire(s)| L'inter-coalition Yewwi Askan Wi/Wallu Sénégal a lancé sa campagne dans la commune de Notto Diobass. Ces derniers ont effectué des visites de courtoisie dans beaucoup de villages pour échanger avec les populations sur leur projet de société et leurs inquiétudes sur la situation du pays.

Birame Soulèye Diop, tête de liste départementale, très confiant, est d'avis que l'inter-coalition YAW-Wallu va remporter ces élections législatives. "Quand les choses se déroulent normalement et que la victoire est claire, personne ne conteste la victoire. Nous sommes des démocrates. Nous sommes des républicains. Si dans la transparence nous perdions les élections, nous allons féliciter le vainqueur. Mais, ce n'est pour demain cette victoire là, car celle-ci est à nous", a-t-il martelé .

Mounirou MBENGUE



Accueil Envoyer à un ami Partager