Yankhoba Seydi : « Des camarades manœuvrent pour le rapprochement entre Macky et Idy »

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juillet 2020 à 10:33 | | 0 commentaire(s)|

Le parti Rewmi compte bien participer aux prochaines échéances électorales. C’est ce qu’a fait savoir Yankhoba Seydi, malgré les nombreuses manœuvres pour rapprocher le leader du parti et le chef de l’Etat. « Les valeurs qu’Idrissa Seck incarne ne riment même pas avec ce que les gens disent de lui. Le parti Rewmi n’a pas besoin de faire partie d’un gouvernement d’union nationale », a fait savoir le membre de Reewmi sur les ondes de la Rfm.



Selon Yankhoba Seydi, l’objectif est plutôt de se massifier, avant de viser plus loin. « Nous sommes un parti politique et nous comptons participer aux prochaines élections. Nous savons qu’il y a des camarades de Rewmi qui manœuvrent pour le rapprochement entre Macky et Idy, mais cela n’aboutira pas. Idrissa Seck n’a parlé avec personne et ne compte aller nulle part », a-t-il ajouté.











L’As



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos