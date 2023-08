Yarakh: Un bus cible d’une attaque aux cocktails molotov, deux morts et des blessés signalés Rédigé par leral.net le Mardi 1 Août 2023 à 20:10 | | 0 commentaire(s)|

La vidéo fait le tour de la toile. Un bus de transport, qui assurait la desserte vers Yarakh, a été la cible d’une attaque aux cocktails molotov ce mardi alors qu’il avait à bord des passagers. Le véhicule appartient à l’Association de financement des professionnels du transport urbain (Aftu). Il s’agit de la ligne 65 (Kounoune-Colobane). Une information confirmée par Ndongo Fall, président de ladite association. Les auteurs de cet acte criminel, ayant occasionné deux morts et de nombreux blessés, sont activement recherchés, d’après le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, qui s’est rendu sur les lieux. Pour Antoine Félix Abdoulaye Diome, il ressort des premiers éléments de l’enquête que ce sont sept individus encacgoulés qui ont commis cette attaque qu’il qualifie de terroriste. « L’Etat va traquer, arrêter et livrer ces gens-là à la justice », a-t-il notamment promis, rappelant que « nous sommes un Etat démocratique, mais penser qu’on peut imposer la pensée unique relève de l’illusion ».



