Yaya Abdoul Kane : “ Une délégation spéciale à la mairie de Dakar n’est pas à l’ordre du jour”

Le ministre de la Gouvernance Territoriale du Développement et de l’Aménagement du territoire s’est prononcé dans un entretien a accordé à «l’AS » ce mardi sur la révocation du maire de Dakar. Yaya Abdoul Kane a défendu la mesure prise par le Chef de l’Etat et mis en garde d’autres dirigeants locaux qui «auront commis les mêmes délits » qui ont coûté à Khalifa Sall son fauteuil.



Sur la précipitation de la décision de révocation du Maire de Dakar, Yaya Abdoul Kane a répondu par la négation et précise. « Non, il n’y a rienpas eu une telle décision. Puisqu’on aurait pu le faire depuis le départ, juste après la publication du rapport de l’Ige. Le procureur de la République s’était autosaisi du dossier et l’affaire pendante devant la Justice. Nous avons attendu qu’elle fasse son travail. Maintenant Khalifa Sall étant condamné, il fallait impérativement que nous appliquions les dispositions de la loi 140 et 135 du code des collectivités territoriales. Puisque, la culpabilité a été établie », soutient le ministre.



Et pour ceux qui nourrissent l’espoir d’une délégation spécial, le ministre a écarté toute éventualité. « La délégation spéciale n’est pas à l’ordre du jour », déclare Yaya Abdoul Kane.



Dans les colonnes de « l’As », le ministre a profité pour servir un avertissement aux maires qui seraient épinglés dans des affaires similaires. "Nous n’avons aucun problème avec le maire de Dakar et tout autre maire ou exécutif local qui commettrait les mêmes délits, connaîtra le même sort. C’est la loi, nous n’y pouvons rien », a-t-il déclaré.



Avec Nd. R. Thiane