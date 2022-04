Yaye Hélène Ndiaye: "11,3% de jeunes filles ont quitté l'école à cause des règles..." "Nous nous sommes rendus compte que 11, 3% de jeunes filles ont quitté l'école à cause des règles. Des femmes qui évoluent dans le secteur informel, perdent 40 à 45 % de leurs revenus quand elles voient leurs menstrues", a déclaré Yaye Hélène Ndiaye, Directrice exécutive de KITAMBAA. Sur Specak Up Africa, la directrice révèle que c'est la raison pour laquelle, elles se sont mobilisées pour travailler sur la gestion de l'hygiène menstruelle.



Rédigé par leral.net le Samedi 2 Avril 2022

Lancée en 2021, la campagne « La gestion de l’hyigène menstruelle : du tabou au pouvoir économique » vise à la mise en place de mécanismes pour une meilleure prise en charge de la gestion de l’hygiène menstruelle (GHM), dans la commune de Sandiara, au Sénégal.



Ainsi, il s’agit d’une campagne de sensibilisation visant à briser les tabous ainsi que du plaidoyer, pour l’adoption de politiques publiques pour l’autonomisation des femmes et des filles au Sénégal.

