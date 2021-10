Yémen: plus de 165 rebelles Houthis tués Rédigé par leral.net le Lundi 18 Octobre 2021 à 00:37 | | 0 commentaire(s)|

La coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen a affirmé ce dimanche 17 octobre avoir tué plus de 165 rebelles Houthis dans de nouveaux raids au sud de la ville stratégique de Marib, où les combats ont fait environ un millier de morts ces derniers jours. Les frappes ont «détruit dix véhicules militaires et tué plus de 165 éléments terroristes» au cours des 24 dernières heures, a déclaré la coalition dans un communiqué diffusé par l'agence officielle SPA.





Source : Source : https://www.exclusif.net/Yemen-plus-de-165-rebelle...

