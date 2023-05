Yérim Sow : Une fortune impressionnante, mais peu d'implication sociale selon les Sénégalais Yérim Sow, l'entrepreneur ivoiro-sénégalais à la tête de la holding Teyliom, est devenu la deuxième personne la plus riche de Côte d'Ivoire, avec une fortune estimée à 293 milliards de FCFA. Son parcours impressionnant dans divers secteurs tels que les télécoms, l'immobilier, la banque et l'hôtellerie haut de gamme lui a permis d'amasser une immense richesse. Cependant, malgré sa réussite financière, de nombreux Sénégalais critiquent le manque d'implication sociale de Yérim Sow. Cet article examinera sa fortune et les reproches qui lui sont adressés quant à son engagement social.



Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Mai 2023 à 00:48 | | 0 commentaire(s)|

Le parcours fulgurant de Yérim Sow:

Yérim Sow, fils d'Aliou Sow, un entrepreneur du secteur du BTP respecté en Afrique, a suivi les traces de son père en se lançant dans les affaires. Il a réussi à étendre son empire économique dans 16 pays d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient grâce à sa société Teyliom. Son portefeuille comprend des entreprises prospères dans des secteurs variés, ce qui lui a permis d'accumuler une fortune considérable.



La critique du manque d'engagement social:

Malgré sa réussite entrepreneuriale, de nombreux Sénégalais reprochent à Yérim Sow de ne pas s'investir suffisamment dans des initiatives sociales. Les critiques soulignent que sa fortune aurait pu être utilisée pour soutenir des causes importantes et contribuer au développement du Sénégal, notamment dans des domaines tels que l'éducation, la santé ou l'aide aux communautés défavorisées.



Comparaison avec d'autres personnalités riches en Côte d'Ivoire:

Dans le classement des personnes les plus riches en Côte d'Ivoire, Yérim Sow occupe la deuxième place, juste derrière Jean Louis Billon. Malgré cette position prestigieuse, il est intéressant de noter que certains autres capitaines d'industrie ivoiriens, tels que Jean Diagou, Ezzedine et Dossongui Koné, sont en dessous de lui en termes de richesse. Cela démontre l'ampleur de sa réussite financière.



Le succès dans les affaires:

Yérim Sow est reconnu comme un entrepreneur prospère et ambitieux, ayant réussi dans divers domaines. Il est loué pour son investissement sans retenue, sa gestion rigoureuse et sa vision de consolidation du réseau hôtelier Noom Hôtel, qui a rapidement attiré l'attention des entreprises internationales.



Conclusion:

Yérim Sow est indéniablement l'une des personnalités les plus riches et influentes en Côte d'Ivoire, grâce à sa réussite entrepreneuriale. Cependant, malgré sa fortune impressionnante, certains Sénégalais lui reprochent de ne pas s'impliquer suffisamment dans des projets sociaux. Ces critiques soulignent l'importance de l'engagement des personnes fortunées envers leur communauté et le développement de leur pays.

La rédaction de leral... Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook