Yewwi Askan Wi: Dr Babacar DIOP et Moussa TINE à couteaux tirés pour la Ville de Thiès

Lundi 25 Octobre 2021

Si à Dakar les militants du PASTEF et ceux de Taxawu Dakar ont pu trouver un terrain d’entente pour continuer leurs activités, à Thiès, la coalition Yewwi Askan Wi peine à trouver le consensus sur le choix de son candidat.



En effet, le leader des Forces Démocratiques du Sénégal (FDS)/Les Guelewars, qui a manifesté son intérêt pour Thiès où il a longtemps milité, s’est heurté aux ambitions du leader du parti AD/Penco de Moussa TINE.



Tous deux veulent être investis par la coalition et ne s’entendent sur presque rien. Pendant que Moussa TINE se targue d’une longue expérience, du côté des partisans du Dr Babacar DIOP, on appelle à la rupture prônée par de nouveaux visages.



Un différend qui subsiste alors que les listes devront être bientôt publiées. Ainsi, la conférence des leaders pourrait être saisie pour trancher une question locale.

