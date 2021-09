Yewwi Askan Wi: L'opposition fait bloc à Linguére pour conquérir la commune Les partis politiques d'opposition, les mouvements de partis et ceux de la société civile réunis autour de la coalition Yewwi Askan Wi, ont tenu une réunion le samedi 4 septembre 2012 au Centre Ale Badara Sy de Linguére, pour mettre en place une stratégie de conquête de la commune.



Rédigé par leral.net le Samedi 11 Septembre 2021 à 11:28 | | 0 commentaire(s)|

Cette coalition est composée des structures suivantes : And Taxawu Jolof, And Taxawu Sénégal, Grand Parti, Mouvement Gueum Sa Bopp, Pastef les Patriotes, le Parti de l'Espoir et de la Modernité, le Parti de la République des Valeurs, le R3D, le Mouvement Siggil Linguére et le mouvement Waxtaan Ba Juboo.



Lors du point de presse, le porte-parole du jour, M. Demba Arame Ndiaye, journaliste et coordonnateur du mouvement Waxtaan Ba Juboo, dans une résolution, a réaffirmé l'engagement et la volonté de cette coalition d'aller ensemble pour briguer les suffrages dans la commune de Linguére.



A ce titre, cette coalition sera structurée à la base avec à sa tête, un coordonnateur et des commissions opérationnelles.



Les leaders de cette coalition ont validé le règlement intérieur et demandent à tous les membres de poursuivre la supervision et la sensibilisation sur la révision des listes. Le chargé des élections doit également rester vigilant pour la période contentieuse.



Les membres ont surtout insisté sur la cohésion et l'ouverture de cette coalition à toutes les entités de l'opposition, des mouvements citoyens et de la société civile, sans exception.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos