Yewwi Askan Wi face à la presse : Maimouna Bousso appelle à un « Talatay Nder » pacifique pour dire non à un homme qui oublie son passé… Le « Talatay Nder » est un mardi incontournable dans le patrimoine historique du Sénégal, rappelant le jour où de braves femmes ont préféré la mort à la servitude. Pour Maimouna Bousso, cette conférence de presse de la Coalition Yewwi Askan Wi

Face à la presse, au nom de Madame Aida Mbodji, elle a lancé un appel pour une grande mobilisation des femmes de la Coalition et du pays pour dire non aux dérives du régime.



Pour elle, il est temps de se mettre debout. Car la démocratie aussi a ses soldats, rappelant que ce « même Macky Sall » avait appelé à la mobilisation contre les dérives de son prédécesseur. Les pays voisins en zone trouble, dit-elle, ne doivent leur situation qu’à l’absence d’une démocratie fiable.



Rappelant le côté pacifique de ce rassemblement, elle souligne que nul besoin n’est d’en parler quand on veut faire usage de la violence.



