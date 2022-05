Yewwi Askan Wi hors course pour les Législatives : Ousmane Sonko invalide leur liste… Où allons avec ces chutes et rechutes qui surgissent de part et d’autres venant des partis et Coalitions ? La dernière en date est ce post attribué ou partagé par Ousmane Sonko que Leral (qui se veut prudent) ne fait que partager…

En attendant confirmation ou démenti, à travers ce post, le leader de Yewwi semble reconnaitre une bourde qui invalide leur liste. Jusqu’à la preuve du contraire, Yewwi Askan Wi est donc hors course pour les Législatives ….



Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Mai 2022 à 00:04



