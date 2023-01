Yewwi appelle à plus de responsabilité sur les routes

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Janvier 2023 à 11:58 | | 0 commentaire(s)|

La coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) se prosterne devant la mémoire des quarante morts dans l’accident de la circulation d'une violence extrême à hauteur du village de Sikilo et prie pour le bon rétablissement des blessés.



La conférence des leaders de Yewwi Askan Wi appelle tous les compatriotes à aller massivement et le plus rapidement possible dans les structures sanitaires pour donner de leur sang afin de sauver des vies, informe le journal L'As.



Khalifa Sall et Cie appellent l'Etat à plus de responsabilité dans la prise en charge de la sécurité routière et tous les compatriotes à plus de prudence, de vigilance et de responsabilité sur les routes.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook