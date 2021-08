Yoff: Dethie Fall présente ses condoléances à la communauté layenne En compagnie d’une forte délégation, le président Dethié Fall s’est rendu à Yoff et à Camberène chez le porte-parole des Layennes Serigne Mamadou Lamine Makhtar Laye.

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Août 2021 à 17:37 | | 0 commentaire(s)|

Il s'est ensuite rendu chez Seydina Issa Laye fils aîné du regretté Khalife des Layennes Chérif Abdoulaye Thiaw Laye, chez Seydina Mandione Laye fils aussi du défunt, pour présenter ses condoléances émues à la communauté Layenne et à toute la Ummah Islamique.



La délégation du Président était composée de Dr Camara, Dr Ibrahima Ndiaye, Dr Souleymane Mbengue, Abdourahmane Sall ingénieur polytechnicien ,Mme Mbacké, Mamadou Sene, Me Diouf, Djibril Bèye, Moustapha Diop...



Qu’ALLAH SWT, dans sa Miséricorde Infinie , Accueille le défunt dans son paradis le plus élevé .





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos