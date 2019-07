Yoff : les Apéristes réclament un poste juteux pour Abdoulaye Ndour

Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Juillet 2019

Les militants de l’Alliance pour la République (Apr) du Terme Nord (Yoff) exigent la « réintégration » d’Abdoulaye Ndour dans la gestion des affaires du pays. Directeur de l'administration générale et de l'équipement (Dage) de la Présidence de la République, ce dernier avait été limogé en juin 2018 suite à une sortie relativement à l’affaire du Capitaine Mamadou Dièye. Plus tard, il avait été nommé ministre conseiller auprès du président de la République. Mais pour ces partisans, il mérite plus qu'à ce poste.



Ils estiment qu’un militant de la trempe de Abdoulaye Ndour aux côtés de Macky Sall, sous les auspices de son slogan fast-track, serait d’un apport considérable.



Réaffirmant leur soutien à l’ancien Dage, ces sympathisants de l’APR de la commune Yoff, déclarent que leur leader qui a toujours été à leur écoute, n’a ménagé aucun effort pour faire réélire Macky Sall.



