Yoonu Qatar: La Lonase gâte les gagnants et accompagne "Allez Casa" et le "12e Gaïndé" Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Novembre 2022 à 08:25 | | 0 commentaire(s)| En prélude à la Coupe du Monde 2022, la Lonase a procédé ce jeudi, à la cérémonie de remise des titres de voyages aux 8 gagnants du jeu-concours Yoonu Qatar, qui seront totalement pris en charge. Dix millions FCfa ont été également offerts aux supporters d'"Allez Casa" et du "12e Gaïndé", soit cinq (5) millions FCfa chacun, pour les mettre dans de très bonnes conditions de séjour au Qatar. Les deux gagnants également du PMU ont reçu leurs chèques, Cheikh Aba Diédhiou, 18 millions 399 mille 500 FCfa et 100 958 500 FCfa à Samba Dioki. A noter que le grand jeu sms Qatar 2022 sera validé dans la période du 20 novembre au 18 décembre 2022.



