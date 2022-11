Yoonu Qatar: la Lonase gâte les gagnants, et accompagne "Allez Casa et le 12ème Gaïndé" Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Novembre 2022 à 08:25 | | 0 commentaire(s)| En prélude de la coupe du monde 2022, la Lonase a procédé ce jeudi à la cérémonie de remise des titres de voyages aux 8 gagnants du jeu concours Yoonu Qatar qui seront totalement pris en charge. Dix (10) millions F CFA ont été offerts à "Allez Casa et le 12 -ème Gaïndé", chacun cinq (5) millions F CFA pour les mettre dans de très bonnes conditions . Les deux gagnants également du PMU ont reçu leurs chèques , Cheikh Aba Diédhiou, 18 millions 399 mille 500 F CFA et 100 958 500 F CFA à Samba Dioki. A noter que le grand jeu sms Qatar 2022 sera validé du 20 novembre au 18 décembre 2022.



