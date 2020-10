« Yoòr Yorùk Magal » à Daàray Kàmil : Des fidèles laissent éclater ferveur et espoir d'en finir avec le coronavirus. Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Octobre 2020 à 01:47 | | 0 commentaire(s)|







Source : C'est un rendez-vous incontournable de la communauté mouride. Mais pas uniquement. Beaucoup de croyants étaient aussi présents, ce mardi, pour commémorer le départ pour l'exil, en 1895, de Cheikh Ahmadou Bamba. Tous les lieux et édifices symboliques ont été pris d'assaut par des fidèles, qui ont laissé éclater ferveur et espoir d'en finir avec le coronavirus. Selon eux, Serigne Touba n'a pas fini de dévoiler tous ses secrets.Source : https://www.dakarposte.com/Yoor-Yoruk-Magal-a-Daar...

Accueil Envoyer à un ami Partager